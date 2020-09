OL : Paqueta, Pellistri et Sorloth, l'attaque totalement dingue de Lyon ?

Dans : OL.

D'ici la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais pourrait totalement changer sa ligne offensive avec la signature d'Alexander Sorloth, Lucas Paqueta et Facundo Pellistri. Un rêve totalement fou pour l'OL.

C’est le 5 octobre que le mercato estival s’achèvera, et d’ici là l’Olympique Lyonnais pourrait rapidement réinvestir une partie de l’argent déjà encaissé. Car si l’on en croit Le Progrès, c’est une véritable révolution qui est envisagé dans les bureaux de l’OL, où Juninho et Jean-Michel Aulas ont bien compris qu’il était impossible de laisser Rudi Garcia sans renforts à l’entame de la saison 2020-2021. Et cela pourrait aboutir à un incroyable changement dans le secteur offensif, où Lyon a vu Bertrand Traoré partir samedi pour Aston Villa, tandis que Memphis Depay paraît lui aussi proche d’un départ, l’avenir d’Ousmane Dembélé étant également en question. Et dans un peu plus de deux semaines, l’attaque lyonnaise pourrait être composée de Lucas Paqueta, Alexander Sorloth et Facundo Pellistri.

Si on a appris ce dimanche que le buteur norvégien de Crystal Palace est une priorité de l’Olympique Lyonnais, l’OL n’aurait pas renoncé à Lucas Paqueta et Facundo Pellistri. « Dans un mercato idéal, Alexander Sortloth, l’avant-centre, pourrait être entouré à droite de Facundo Pellistri attaquant urugayen du Pénarol Montevideo, 18 ans, droitier. Il peut dans son couloir désarçonner n’importe quel défenseur. Et à gauche, il y aurait alors Lucas Paqueta, 23 ans. Le Brésilien du Milan AC est aussi dans le viseur (…) Le puzzle se met en place devant l’impatience générale. Il se confirme bien que le club lyonnais opère une transition », explique Christian Lanier. Le rêve est peut-être de retour de la capitale des Gaules, reste tout de même à finaliser ces trois signatures. Car le temps passe vite et le mercato devient forcément dingue pour l'Olympique Lyonnais comme pour les autres clubs européens en quête de renforts. A Juninho de tout boucler.