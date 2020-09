OL : Sorloth, Lyon prêt à mettre 30ME sur le buteur norvégien !

Dans : OL.

En quête d'un buteur, l'Olympique Lyonnais et Juninho auraient décidé de tout miser sur Alexander Sorloth, l'international norvégien de Crystal Palace. Mais cela coûte cher.

Le mercato de l’OL ressemble pour l’instant à un long calvaire pour les supporters lyonnais qui voient l’effectif de Rudi Garcia se vider peu à peu sans pour l’instant enregistrer des renforts de prestige. Mais si l’on en croit Le Progrès, les deux dernières semaines du marché des transferts pourraient devenir bouillantes du côté du Groupama Stadium. Ce dimanche, le quotidien régional affirme que Juninho et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont travaillé efficacement sur le dossier du buteur. Et c’est le profil d’Alexander Sorloth, l’avant-centre géant (1,94m) de Crystal Palace, prêté la saison passée à Trabzonspor, qui a tapé dans le l’œil du directeur sportif brésilien de l’OL. Agé de 23 ans, l’international norvégien a encore deux ans de contrat avec le club de Premier League, lequel serait très gourmand, on parle de 30ME, pour celui qui a terminé meilleur buteur du championnat de Turquie avec Trabzonspor.

Dans cette opération, validée par Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais va cependant devoir signer un gros chèque, la concurrence s’annonçant rude autour d’Alexander Sorloth. Leipzig, récent demi-finaliste de la Ligue des champions contre le PSG, serait également intéressé par le buteur norvégien de Crystal Palace et pourrait faire grimper les prix vers des sommets. Arrivé chez les Eagles au mercato d'hiver 2018 en provenance de Midtjylland pour 9ME, Sorloth a été prêté successivement à La Gantoise et à Trabzonspor. Mais ce dernier club n'a pas été en mesure de financièrement lever l'option d'achat mise par Crystal Palace pour son attaquant. Du côté de Lyon, on espère désormais pouvoir faire signer le buteur norvégien, même si la mission ne sera pas simple.