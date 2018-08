OL : Ndombele plutôt que Nzonzi, l'AS Rome revient à la charge !

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

La semaine passée, réagissant à une première rumeur sur l'intérêt de l'AS Rome pour Tanguy Ndombele, et la possibilité que le club de la capitale fasse une offre à l'OL, Jean-Michel Aulas avait riposté, via Twitter, en rigolant tout en précisant que le club italien « n’avait pas les moyens de le faire. » Mais il n'empêche, ce vendredi le Corriere dello Sport persiste et affirme que la Roma est toujours sur la piste du jeune milieu de terrain lyonnais, qui pourrait finalement venir en lieu et place de Steven Nzonzi, pourtant cité comme étant très proche du club transalpin.

En effet, selon le quotidien sportif italien, Monchi estime que les 4ME par saison réclamés par le champion du monde français pourraient déséquilibrer le vestiaire romain où Dzeko touche actuellement le plus gros salaire. Et douché par le feuilleton Malcom, le dirigeant romain aurait également peu confiance dans ses homologues espagnols au moment de négocier la venue du joueur de Séville. C'est pour cela que Monchi se serait tourné également vers Tanguy Ndombele, avec une offre éventuelle de 25ME à l'Olympique Lyonnais. Et quoi qu'en dise le patron de l'OL, des contacts auraient été renoués avec l'entourage du joueur lié jusqu'en 2022 avec Lyon.