OL : Omar, la surprise algérienne du mercato de Lyon ?

Toujours actif dans le domaine de la pré-formation, l’Olympique Lyonnais s’intéresserait à un grand espoir du football en Algérie.

Le mercato de l’OL peine à se lancer. En ce début du mois de juillet, le club rhodanien a officialisé les signatures d’Henrique Silva et de Damien Da Silva… et puis c’est tout. Les potentiels départs d’Houssem Aouar ou de Moussa Dembélé débloqueront sans doute la situation mais pour le moment, c’est le calme plat. Cela ne veut pas dire que Juninho et Bruno Cheyrou attendent les bras croisés dans leur bureau. Au contraire, ils s’activent pour dénicher de bonnes affaires, notamment sur le marché des très jeunes joueurs. Selon les informations relayées par le média Compétition en Algérie, les dirigeants de l’OL songent par exemple à l’attaquant Mohamed Rafik Omar, 17 ans, petit gabarit (1m64) et qui présente l'atout d'être ambidextre.

« Le héros algérien de la demi-finale de la Coupe Arabe U20, Mohamed Rafik Omar, serait suivi par l’Olympique Lyonnais » explique le média algérien avant de poursuivre. « Agé de 17ans seulement, Omar, possède une technique parfaite. Ses deux buts contre la Tunisie montrent à quel point le joueur est doué et peut aller très loin vu ses qualités. Le tournoi en Egypte aura permis au joueur formé au sein de l’académie de la FAF de se faire remarquer et surtout se faire repérer par quelques grands clubs européens. Ce qui est certain, c’est qu’Omar a de grandes qualités et il ne serait pas étonnant qu’on entende parler d’autres clubs sur sa piste. L’OL serait une destination de rêve pour le jeune international » détaille le média, qui imagine déjà Mohamed Rafik Omar marcher sur les pas de Benzema, Umtiti, Ghezzal, Fekir ou Aouar, formés ou préformés à l’OL et qui ont explosé à Lyon avant de rejoindre de grands clubs européens.