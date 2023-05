Rayan Cherki fait fulminer l’OL avant le mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’avenir de Rayan Cherki est indécis alors que le mercato estival approche et que plusieurs cadors dont le PSG s’intéressent au milieu offensif de l’OL.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain a tenté le coup à la surprise générale pour recruter Rayan Cherki en provenance de l’Olympique Lyonnais. Des propositions à moins de 10 millions d’euros ont été soumises par le club de la capitale et immédiatement rejetées par Jean-Michel Aulas, alors président de l’OL à l’époque. On peut dire que le club rhodanien a eu raison de conserver Rayan Cherki, auteur d’une belle seconde partie de saison. Mais dès cet été, le flou va une nouvelle fois régner autour de l’avenir de l’international espoirs français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

En marge de la cérémonie des trophées UNFP dimanche soir, Rayan Cherki a jeté un gros doute au sujet de son futur club au micro de la Chaîne L’Equipe. « Je ne sais pas si je serais toujours à Lyon l’an prochain. Il reste encore un match, on se posera les questions quand il faudra se les poser » a lancé le milieu offensif des Gones. Une réponse évasive qui a provoqué la frustration des supporters de l’OL. Sur les réseaux sociaux, ceux-ci ont regretté que Rayan Cherki ne soit pas plus clair en indiquant clairement son intention de rester à Lyon pour s’inscrire sur la durée dans le projet désormais porté par John Textor.

Rayan Cherki agace les supporters de l'OL

« Juninho avait raison, on ne doit plus retenir un joueur qui ne veut pas forcément rester. Hâte de voir que tu feras dans un autre club monsieur Rayan Cherki », « J’ai une théorie : Cherki ne sait pas s’exprimer », « Tu as fais six mois de foot et tu veux te barrer ? » ou encore « C'est un bon joueur mais pas un bon équipier. Je vends » et « Faut le vendre, au prix fort, et que ce soit le seul départ de jeunes formés à l’OL. C’est le seul pour qui je n’aurais aucun regret » peut-on lire sur Twitter de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais, visiblement agacés par les propos de Rayan Cherki et qui ne regretterons pas un départ de l’international espoirs français dès le prochain mercato. John Textor a néanmoins conscience qu’il enverrait un très mauvais message en se séparant dès son premier mercato estival de Rayan Cherki, tout comme un départ de Bradley Barcola ou de Castello Lukeba serait perçu comme un signal très négatif envoyé aux supporters.