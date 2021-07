OL : Aouar vendu pour lancer le recrutement ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a débuté son recrutement par la signature de deux joueurs libres. Mais Peter Bosz n'a pas l'intention de se contenter de cela, et pour se renforcer l'OL doit aussi vendre lors de ce marché des transferts.

Privé de Ligue des champions, et impacté durement par la crise traversée par le football européen, l’Olympique Lyonnais est passé sans problème devant la DNCG. Mais cela doit beaucoup à la prudence de Jean-Michel Aulas dans la gestion de son club, et pour le président de l’OL ce mercato 2021 ne sera pas l’occasion de faire n’importe quoi. Après les signatures de Da Silva et Henrique, arrivés sans avoir à payer une indemnité de transfert, le club entraîné désormais par Peter Bosz veut passer à l’offensive. Mais cela passe par une ou plusieurs ventes, le départ de Memphis Depay n’ayant pas rapporté le moindre euro. C’est dans ce contexte que la presse anglaise affirme ce mercredi qu’Arsenal aurait déjà transmis une offre à l’Olympique Lyonnais pour essayer d’aboutir au transfert d’Houssem Aouar.

Ce n’est pas la première fois que le milieu offensif lyonnais est évoqué du côté des Gunners, mais selon le Daily Express Mikel Arteta est toujours déterminé à faire signer Houssem Aouar. Mardi, ce dernier avait fermement démenti la rumeur lancée par un média anglais qui affirmait que le joueur de l’Olympique Lyonnais séchait volontairement la reprise de l’entraînement pour imposer son départ. Une fake news puisqu’Aouar était hospitalisé après un gros épisode de fièvre. En attendant, il faut désormais savoir si Arsenal fera l’offre qu’il faut pour convaincre Jean-Michel Aulas de céder un joueur qui est probablement l’un des plus valorisés de son effectif. A deux ans de la fin de son contrat, et alors que l’on parlait d’un montant de 40 millions l’été dernier, Arsenal aurait adressé une offre autour de 30 millions d’euros pour Houssem Aouar qui sort d'une saison mitigée avec l'OL. De quoi faire douter d'un accord rapide, d'autant plus qu'il se dit que ce dernier veut rejoindre un club habitué à la Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas des Gunners.