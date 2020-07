OL : Nice abuse pour Cyprien, Lyon scotché

Dans : OL.

L'OL rêve de faire un joli coup avec Wylan Cyprien, mais la première réponse de Nice fait froid dans le dos.

C’est la situation que craignent tous les clubs, et qui est capable de créer des grands moments de tensions. Quand les joueurs à forte valeur marchande abordent la dernière année de contrat, trouver un accord pour prolonger est souvent une mission délicate. Nice a perdu espoir en ce qui concerne Wylan Cyprien, et s’apprête donc à se séparer de son milieu de terrain. Solide titulaire ces dernières années, le Guadeloupéen de 25 ans a perdu un peu de sa superbe et n’est plus vraiment suivi par le gratin européen comme à une époque. Mais il demeure un joueur cadre disponible à un prix réduit. Une situation qui intéresse l’Olympique Lyonnais, qui rêve de faire un joli coup pour ce joueur qui possède un bon de sortie de la part du Gym. Mais les dirigeants azuréens sont très gourmands, et cela pourrait bien faire capoter un éventuel transfert.

« Lyon veut faire Cyprien. Mais le joueur est dans sa dernière année de contrat et Nice voudrait entre 10 et 14 ME. Cyprien a fait remarquer que s’il attendait le mois de janvier, il ne coûte rien et il signe où il veut gratuitement. Les demandes de Nice sont trop importantes selon l’entourage du joueur. Mais oui, l'Olympique Lyonnais est dessus. Il y a quelques jours, je vous avais dis que Lyon souhaitait recruter au milieu de terrain, et que ce n’était pas une bonne nouvelle pour Maxence Caqueret. Je n’ai jamais dit que Caqueret allait partir. Mais si tu mets Cyprien en plus de Guimaraes et des autres, ce n’est pas positif pour Maxence Caqueret », a souligné l’informateur mercato Manu Lonjon, pour qui l’OL n’est pas dans l’optique de monter aussi haut pour un joueur qui sera libre dans un an. Avec toutefois le risque qu’un club étranger ne rafle la mise dès cet été. Dossier à suivre donc, notamment pour l’OL si Nice revoit ses ambitions à labaisse.