L'OL niveau top 5, Le Havre ne rigole plus

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Tout roule pour l'OL en ce moment. Vainqueur de ses 4 derniers matchs sans encaisser de buts, le club rhodanien fait de nouveau peur. C'est le cas de son adversaire dimanche, Le Havre. L'entraîneur Luka Elsner se prépare comme pour affronter un cador de Ligue 1.

L'OL, favori ou outsider dimanche après-midi ? Si on se réfère au classement, les Lyonnais 15es sont inférieurs au Havre 11e avec 3 points de plus. Néanmoins, si on tient compte de la dynamique actuelle, l'OL est une vraie menace pour les Havrais. Le club rhodanien a gagné ses 3 derniers matchs de L1 juste avant la trêve : 3-0 contre Toulouse, 1-0 à Monaco et 1-0 contre Nantes. L'OL a su enchaîner en ce début d'année 2024 en battant facilement Pontarlier en coupe de France 3-0. Si les copies lyonnaises ne sont pas parfaites, les hommes de Pierre Sage impressionnent sur un point : leur solidité défensive.

Face à l'OL, Le Havre jouera comme contre les gros

L'OL n'a plus encaissé de buts depuis le 6 décembre dernier et le lourd revers subi du côté de Marseille 3-0. Depuis, l'OL protège mieux les cages d'Anthony Lopes, en témoigne un nombre d'occasions subies en diminution. En plus, les Lyonnais ont retrouvé leur efficacité offensive dans les pas d'un Alexandre Lacazette en grande forme. De quoi inquiéter Luka Elsner, l'entraîneur du Havre et adversaire de l'OL dimanche. Ce dernier ne s'attend pas à jouer une équipe du niveau d'un 15e mais plutôt une formation typée pour le haut de tableau. Il doit ainsi adapter sa tactique, comme s'il devait jouer Monaco, Nice et Lens selon ses propres mots.

« Ils sont revenus aux bases, ont réorganisé correctement la chose et retrouvé une dynamique. Ils ont été très performants notamment sur les coups de pieds arrêtés donc ils ont enchaîné des victoires et on sent qu’il y a quelque chose qui s’est relancé. Après, on a aussi nos qualités, on est à domicile, mais ce serait un match qui, dans le contenu, se rapprochera de ce qu’il s’est passé contre Monaco, Lens, Nice ou le PSG. Ce sont ce type de joueurs que nous avons face à nous. […] Je les trouve très rigoureux, avec une cohésion retrouvée. On voit que quand ils marquent un but, ça se resserre. Cette dynamique, elle existe. Ils n’ont pas été jusqu’à la trêve dans une optique d’avoir un fort taux de possession, mais d’être dans l’ultra-efficacité. Quand il y a de la confiance, on voit qu’il y a des joueurs de très haut niveau », a t-il clamé dithyrambique en conférence de presse. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'OL, encore convalescent et plus à l'aise en laissant le jeu à l'adversaire.