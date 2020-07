OL : Wylan Cyprien, la piste numéro 1 de Lyon au mercato

Dans : OL.

L'OL est resté calme lors de la première partie du mercato. Mais Lyon s'activera sur plusieurs postes et déjà des noms circulent.

L’Olympique Lyonnais a fait des affaires avec l’OGC Nice ces dernières saisons, et même lors de la première partie du mercato franco-français puisqu’Amine Gouiri a quitté l’OL pour rejoindre les Aiglons moyennant 7ME. Mais les deux clubs devraient se remettre autour d’une table afin de négocier lorsque le marché des transferts va rouvrir ses portes en même temps que dans toute l’Europe. Car ce lundi, Le Progrès, qui avait été le premier média à évoquer cette piste, confirme l’intérêt de Juninho et Rudi Garcia pour Wylan Cyprien, le milieu de terrain de Nice. Agé de 25 ans, Wylan Cyprien a encore une année de contrat avec le club azuréen, et il serait très clairement « visé » pour venir renforcer l’Olympique Lyonnais.

Ces dernières semaines, le nom du milieu de terrain niçois avait circulé du côté du FC Séville et en Bundesliga, d’autant plus que Patrick Vieira a été très honnête lorsque le cas Wylan Cyprien a été abordé. L’entraîneur de l’OGC Nice a en effet confirmé début juillet que son milieu de terrain bénéficiait d’un bon de sortie lors de ce mercato, ce qui n’avait pas été le cas cet hiver alors que la possibilité d’un départ de l’ancien lensois avait été évoquée. Fort de cette information en provenance du Gym, Juninho peut travailler sur ce dossier, même si l'Olympique Lyonnais risque d'avoir de la concurrence.