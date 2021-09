OL : Neymar et les fans lyonnais, tous derrière Paqueta

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En grande forme avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta se dit épanoui. Le Brésilien apprécie le soutien des supporters rhodaniens. Et sans doute celui de son compatriote Neymar qui l’a défendu après son carton jaune reçu contre Troyes (3-1) mercredi en Ligue 1.

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé étaient sur la pelouse du Parc des Princes. Et pourtant, c’est bien Lucas Paqueta qui a illuminé le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (2-1) dimanche dernier. Le milieu de terrain a encore fait admirer ses qualités techniques, sa combativité dans les duels et son efficacité, lui qui a inscrit le seul but de son équipe. Avant de récidiver face à Troyes (3-1) mercredi. Cette forme olympique lui vaut un énorme soutien de la part des supporters lyonnais, pour le plus grand bonheur de l’intéressé.

Du jamais vu pour Paqueta

« Tous les joueurs vous le diront, c'est la confiance, a réagi Lucas Paqueta sur OL TV. Je suis très heureux dans ma vie de famille et au club. Ce soutien, cette chaleur de tous font que je me sens bien et que je joue mon meilleur football. J'ai toujours cru en moi. Je suis surpris pas le soutien et la chaleur des supporters. Même à Flamengo, je n'ai pas vécu ça. Je remercie les fans et j'espère leur rendre tout cet amour qu'ils me donnent. » Soutenu à Lyon, l’ancien Milanais l’est aussi du côté du Paris Saint-Germain.

En effet, son coéquipier en Seleção Neymar n’a pas apprécié le carton jaune infligé à son compatriote mercredi. On jouait le temps additionnel de la deuxième période lorsque Lucas Paqueta a tenté un coup du foulard près du poteau de corner. Le genre de geste que les défenseurs considèrent comme du chambrage, d’où la réprimande de l'arbitre Stéphanie Frappart. Mais le Gone n’a rien voulu entendre et a donc récolté un avertissement. Un scénario que Neymar connaît très bien.

Neymar défend Paqueta

« Cet épisode est très triste, prendre un carton jaune à cause d'un dribble… Le geste technique est une solution, peu importe où et quel moment du match il est réalisé. C'est ce qui m'est arrivé la saison dernière. Et cette année, ça arrive à Paqueta. Sincèrement, je ne comprends pas le motif. Le fameux "joga bonito" est terminé. Profitez tant qu'il est encore temps ou battez-vous pour qu'il revienne », a réclamé la star parisienne sur Instagram.