OL : Un pacte Paqueta-Bosz pour éviter le clash

Par Guillaume Conte

Lucas Paqueta et Peter Bosz ont convenu de la fin du dépannage du Brésilien en attaque, alors que la question se posait avant le match à Lens en raison de la suspension de Moussa Dembélé.

Joueur phare de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta a traversé une période plus difficile cet hiver. Son déplacement avec la sélection brésilienne, son utilisation sur le terrain, son jeu un peu trop individualiste, l’intérêt du PSG, la tension était palpable entre l’ancien du Milan AC et son entraineur Peter Bosz. Mais avec le retour des résultats plutôt positifs et surtout le gros match réalisé à la fois par l’OL et par le Brésilien contre Nice, les choses sont désormais claires. Et il ne faudra pas tout remettre en cause contre Lens, alors que Moussa Dembélé sera suspendu et qu’Islam Slimani est reparti vers le Portugal cet hiver. La tentation de mettre Lucas Paqueta à nouveau en pointe, où il rend service et pèse sur les défenses avec sa capacité à conserver le ballon, n’est plus d’actualité.

Deux autres solutions que Paqueta devant

Le joueur et son entraîneur ont convenu que cette solution n’avait pas réellement de sens, souligne Le Progrès, qui évoque « la fin du dépannage ». Lucas Paqueta est trop utile dans l’animation offensive pour évoluer devant, même en « faux 9 ». Résultat, Peter Bosz a bien compris le message et il étudie la possibilité de relancer Tino Kadewere ou Karl Toko-Ekambi en pointe. Des postes que les deux joueurs n’occupent désormais que rarement, mais qu’ils ont connu plusieurs fois dans leur carrière. Et si cela permet à Lucas Paqueta d’évoluer à son poste de prédilection, le jeu en vaut la chandelle pour l’OL. Réponse donc samedi à Lens, pour voir comment Lyon réussira à se passer de Dembélé, celui qui a inscrit plus de la moitié des buts de son équipe depuis le début de l’année 2022.