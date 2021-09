Neymar, Messi, Mbappé, le boss c’est Paqueta

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La star du match entre le PSG et l’OL, c’était Lucas Paqueta pour Thierry Henry, totalement enchanté par la présentation du Brésilien de l’Olympique Lyonnais.

Outre les moments de tensions au sujet de l’arbitrage et la sortie polémique de Lionel Messi, le match entre le PSG et l’OL aura permis de suivre une très belle affiche de notre championnat. Les Lyonnais ont fait mieux que résister, et ont joué leur carte à fond, prenant des risques dans la relance pour essayer de conserver le ballon et ne pas le rendre immédiatement à des Parisiens qui voulaient se rattraper après leur match raté à Bruges. Une opposition de qualité qui a régalé les observateurs. Thierry Henry, avec son analyse pleine de finesse, a même tenu à mettre en avant un joueur en particulier à la fin de la rencontre. Il s’agit de Lucas Paqueta, non seulement buteur, mais aussi organisateur du jeu lyonnais, premier à aller au pressing et toujours juste techniquement. Sa capacité à conserver le ballon en fait le dépositaire du jeu lyonnais, et ce n’est pas pour rien que Peter Bosz avait décidé de mettre Houssem Aouar sur le banc de touche au coup d’envoi.

Thierry Henry voulait aider Lucas Paqueta pendant le match

Une décision logique, tant le Brésilien a éclaboussé la rencontre. Même sur un terrain où se trouvaient Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé, Lucas Paqueta est le grand homme de cette rencontre pour Thierry Henry. « Parlons de Paqueta s’il vous plaît. Il a tout fait, même quand il a eu des crampes il s’est étiré tout seul. J’avais envie de descendre sur le terrain pour l’aider. J’ai rarement vu un tel n°10, pas pour son numéro mais pour son positionnement. Récupérer autant de ballons dans les pieds. Pour moi, c’est l’homme du match », a expliqué le consultant vedette d’Amazon Prime, qui est lui aussi l’homme fort de ce début de saison derrière le micro, tant ses analyses pleine de justesse et de malice mettent en valeur les meilleurs joueurs de notre championnat.