OL : Memphis Depay sur pied pour l’Euro, le doute est total

Victime d’une rupture des ligaments croisés le 15 décembre dernier à l’occasion du match OL-Rennes, Memphis Depay donne tout pour revenir à temps pour l’Euro 2020 avec les Pays-Bas.

Moins de deux mois après son opération au genou, qui nécessite chez un athlète de haut niveau une absence d’environ six mois, Memphis Depay effectuait déjà des exercices dans lesquels il frappait dans le ballon. Surprenant voire inquiétant pour l’Olympique Lyonnais, qui redoute une brutale rechute de son capitaine, meilleur joueur et plus gros salaire. Dans le camp néerlandais, la chanson est différente. Interrogé à ce sujet après le tirage au sort de la Ligue des Nations, Ronald Koeman s’est dit admiratif du travail et de l’abnégation de Memphis Depay, sans pour autant promettre qu’il sera de retour à temps pour l’Euro 2020.

« Il est admirable de voir comment il se comporte avec nous. Le premier jour où nous nous sommes réunis en groupe, j’ai dit que tout le monde devait se dire que c’était un honneur d’être sélectionné pour représenter les Oranjes. Qu’il fallait tout faire pour y être. Quand vous voyez tout ce qu’il fait... Espérons que cela sera récompensé. Je suis allé voir Memphis à Rome. Je suis en contact avec lui et tout se déroule selon leur programme. Cela peut aller un peu plus vite que les autres séances de rééducation, mais il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Je prends tous les paramètres en compte. Le temps nous le dira. Je suis également en contact avec Memphis et le médecin, nous devons donc attendre et voir » a indiqué Ronald Koeman, qui n’incite donc pas Memphis Depay à prendre tous les risques afin de revenir pour le championnat d’Europe, mais qui salue son courage et son envie de revenir au plus vite. L’Olympique Lyonnais appréciera…