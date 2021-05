OL : Memphis Depay change tout, surprise à venir ?

Dans : OL.

Via une publication Instagram, Memphis Depay a laissé plané le doute sur son avenir. Et l'attaquant de Lyon a décidé de ne plus confier sa carrière à des agents.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay n'a pas prolongé avec l'OL. Courtisé par la Juventus et le FC Barcelone notamment, l'attaquant semblait destiné à rejoindre la Catalogne, où son compatriote Ronald Koeman avait fait de lui sa priorité. Déjà l'été dernier, Memphis était tout proche de rejoindre les Blaugranas, mais le refus d'Ousmane Dembélé de rejoindre Manchester United avait alors fait capoter le transfert. Partie remise, s'était alors dit le Néerlandais. Pourtant, un nouveau couac pourrait définitivement mettre fin aux rumeurs d'une arrivée de Depay au Barça. En effet, Ronald Koeman est loin d'avoir la cote, et son départ en fin de saison est désormais quasiment acté. Sans lui, le Lyonnais ne fait plus partie des plans des dirigeants blaugranas. Alors que son avenir est l'un des sujets les plus chauds de l'actualité de l'OL, le joueur a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Memphis veut tout gérer lui-même

« C’est le moment pour moi de prendre le contrôle de ma carrière. Arrivé à un moment où je dois faire des choix importants pour mon avenir, j’ai décidé de négocier mes futurs contrats avec l’aide de mon équipe de personnes de confiance, épaulée par des experts légaux. Je déciderai de ma destination moi-même. Vous serez les premiers à le savoir » a écrit l'international Oranje sur son compte Instagram. Memphis Depay semble donc déterminé à gérer personnellement les choix importants concernant sa carrière qui était pour l'instant dirigé par un énorme cabinet néerlandais.. N'ayant jamais caché son ambition, il a souvent répété qu'il considérait l'OL comme un tremplin mais que son rêve était d'évoluer de nouveau dans un gros club. Même si Jean-Michel Aulas a de nouveau tenté sa chance, on imagine mal le joueur de 27 ans poursuivre dans le Rhône. Le Barça out, la Juventus s'affiche aujourd'hui comme le favori pour accueillir Memphis Depay. Mais connaissant le personnage, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise de dernière minute. Le PSG ainsi que des clubs anglais pourraient tenter leur chance.