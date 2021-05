OL : Koeman viré ? Lyon relance Depay !

Dans : OL.

Au lendemain de la défaite du Barça contre Vigo, les médias espagnols annoncent le départ de Ronald Koeman du FC Barcelone en fin de saison. Memphis Depay n'est plus une priorité et Lyon va revenir à la charge.

Evoqué depuis 48 heures, le départ de Koeman de son poste d’entraîneur du Barça en fin de saison semble cette fois acquis. Pour la radio catalane RAC1, généralement bien informée, Joan Laporta a décidé que le coach néerlandais n’était plus l’homme qu’il fallait sur le banc du club qu’il préside. Exit donc Ronald Koeman, et dans les victimes collatérales de cette décision barcelonaise, il y a Memphis Depay. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, encore une fois excellent dimanche soir contre Nîmes, était le renfort d’un seul homme, Koeman. Tandis que tout le monde semblait d’accord pour faire venir Sergio Aguero du côté du Barça, le profil de l’attaquant néerlandais était plus discuté, même si sa position de joueur libre est forcément un grand avantage, Depay ayant notamment accepté de baisser son salaire.

En attendant, plusieurs journalistes barcelonais en sont désormais persuadés, sans Ronald Koeman, il n’y aura pas de Memphis Depay au FC Barcelone, surtout si Xavi s’installe aux commandes de l’actuel troisième de Liga. De quoi forcément relancer les supputations sur l’avenir de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, et notamment sur les possibilités d’un retour à la table des négociations pour Memphis Depay et Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL a longtemps pensé pouvoir retenir l’attaquant qu’il avait fait venir de Manchester United, mais cela s’était heurté à la réalité, à savoir que Depay rêvait de rejoindre le Barça. Avec le départ acté ou presque de Koeman, tout a changé. Si Lyon décroche un ticket pour la Ligue des champions, tout pourrait basculer dans l'irrationnel.