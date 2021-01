OL : Memphis Depay et Aouar rêvent plus grand au mercato

Dans : OL.

Après avoir été tout proche de la sortie lors du dernier mercato estival, Memphis Depay et Houssem Aouar font aujourd’hui le bonheur de l’Olympique Lyonnais.

Si le club rhodanien est actuellement dans la course au titre de champion de France, malgré sa défaite contre Metz, c’est en grande partie grâce au talent du Néerlandais et du Français. Si Aouar est un peu plus en retrait ces dernières semaines, à cause notamment des blessures, Depay réalise une nouvelle saison pleine sous le maillot des Gones. Probablement sa dernière, puisqu’en juillet prochain, Memphis fera ses valises en tant que joueur libre. Une tendance plus ou moins confirmée par l'international tricolore. « Si c’est la dernière saison à jouer avec lui, c'est triste parce que c’est un grand joueur et je prends énormément de plaisir à ses côtés », a d’abord lancé Aouar dans un entretien croisé avec Depay sur Canal+.

Dans la foulée, l’ancien attaquant de Manchester United a également confirmé que son coéquipier avait lui aussi des envies d’ailleurs en vue de la saison prochaine. « Nous jouons dans un grand club, mais on a envie d’aller dans l’un des trois plus grands au monde. Vous verrez, Houssem sera dix fois meilleur. Et pareil pour moi. Mais avant, ça représenterait tout pour moi de remporter le titre avec Houssem, l'équipe, le club et le président », a lancé Memphis, qui a une relation presque fusionnelle, sur et en dehors des terrains, avec Aouar. Autant dire que si un grand club européen a besoin d’un buteur et d’un milieu lors du prochain mercato, il ferait bien de se pencher sur le cas du duo Depay - Aouar.