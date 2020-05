OL : Sagnol crtique Houllier, il se prend un scud en retour

Dans : OL.

Ces derniers jours, les propos de Gérard Houllier ont énormément fait réagir puisque le conseiller de Jean-Michel Aulas à Lyon a dénoncé une entente OM-PSG pour enfoncer Lyon.

« Il y a un axe entre l’OM et le PSG. Et il a frappé fort. Il s’est mis des alliés de son côté. C’était un plan pour éliminer l’OL. Tout cela va être étouffé » confiait notamment le conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas sur l’antenne d’OL-TV en fin de semaine. Des propos qui ont fait le buzz et qui ont bien fait marrer Willy Sagnol. Le consultant de RMC s’est effectivement gentiment moqué de Gérard Houllier, indiquant que l’OM et le PSG avaient d’ores et déjà largué Lyon en L1 et que sa théorie ne tenait donc pas debout. Au cours de son intervention, l’ancien entraîneur de Bordeaux expliquait également qu’il avait sans doute été demandé à Gérard Houllier d’aller au casse-pipe afin de défendre l’OL au côté de Jean-Michel Aulas dans la presse.

D’énormes « mythos » selon Barth Ruzza, le présentateur de l’émission OL Night System qui a reçu Gérard Houllier en fin de semaine. « Bonsoir Mr Sagnol. C’est tellement malhonnête. « On a dû lui dire d’aller un peu au casse-pipe » ??? C’est moi seul qui ai pris la décision d’inviter Gerard Houllier. Vous vous rendez compte du mytho gratos ? Navrant. Cela dit, dans la situation, on est plus à un mensonge près » s’est énervé Barth Ruzza, réagissant à notre article sur les propos tenus par Willy Sagnol à l’égard du PSG, de l’OL et de l’OM. Une polémique de plus dans ce climat déjà délétère au sein du football français, qui ne sortira assurément pas grandi par cette crise sanitaire du Covid-19 dont on se rappellera sans doute encore dans 20 ou 30 ans.