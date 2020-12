OL : Depay détrôné, Aouar devient le chouchou des supporters

Dans : OL.

Même privés de déplacement au Groupama Stadium, les supporters de l'Olympique Lyonnais continuent d'acheter le maillot de leur équipe favorite. Et au nombre de flocage, certains joueurs se détachent assez nettement.

Le phénomène est inévitable. Compte tenu du huis clos imposé pour des raisons sanitaires, les ventes de maillots baissent de manière importante. Mais cela n’empêche pas l’Olympique Lyonnais de limiter les dégâts, notamment grâce aux performances de l’équipe et de certaines individualités. En effet, certains flocages se détachent assez nettement. Les milieux Bruno Guimarães (13% des ventes), Maxence Caqueret (10%) et Rayan Cherki (8%) sont appréciés. Mais pas autant que l’attaquant Memphis Depay (20%), le leader des dernières années dépassé par Houssem Aouar (21%) cette saison.

« Houssem a fait une grosse campagne lors du Final 8, il a été très performant, a expliqué à Foot Mercato Martial Nardone, Business Unit Director de l’OL. Il a toujours été dans le top 5. Il est dans la catégorie des meneurs de jeu, performants et formés au club. Donc forcément, dans ces catégories-là, on a toujours du succès. On se retrouve avec trois joueurs formés au club dans le haut du classement. Bruno Guimarães est aussi arrivé en cours de saison. »

Le flocage Juninho a aussi la cote

« Sur les tendances du dernier mois, on va voir arriver un Karl Toko-Ekambi car il a scoré. Il était un peu plus loin au classement mais il va remontrer c'est évident, a annoncé le dirigeant, avant d’évoquer la place d’Anthony Lopes. Le gardien est toujours un joueur particulier, qui est chaque saison entre la sixième et la septième position. Cette année, il est huitième. Moussa Dembélé (6e) est devant, puis Juninho (7e) arrive ensuite et devance Lopes. C'est toujours une vente de maillot assez importante. » Nul doute que la recrue Lucas Paqueta se fera vite une place dans ce classement.