OL : Memphis Depay envoie un message à Garcia

Memphis Depay, buteur de l’OL, après la victoire contre Monaco en L1 (4-1) : « On a parfaitement débuté ce match. On a marqué beaucoup de buts en première période. On a eu le contrôle du jeu, et avec un peu de chance de notre côté, il y avait 4-0 à la mi-temps. Après, la seconde période a été un peu décevante, on s’est arrêté de jouer… Mais au final, ça reste une grande victoire. Le mercato encore en tête ? Non, je suis toujours resté focus sur l’OL, même pendant le marché des transferts. Quand j’ai été sur le banc des remplaçants contre Lorient en septembre, ce n’était pas mon choix... Quand je joue, je suis content et j’essaye d’apporter le plus possible à mon équipe. Je suis très content à Lyon. Le soutien à Virgil Van Dijk ? Oui, je lui envoie mes encouragements. J’ai connu la même blessure que lui. Et je sais que ça ira mieux pour lui bientôt et qu’il reviendra encore plus fort en sélection pour les Pays-Bas », a-t-il déclaré sur Téléfoot.