OL : Depay gravement blessé, les supporters et Garcia accusés !

Le 15 décembre dernier, l’Olympique Lyonnais perdait Memphis Depay lors du match face à Rennes. L’international néerlandais souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Une blessure qui nécessite près de six mois d’absence, et qui pénalise assurément l’OL dans sa quête de podium au vu de la forme étincelante de Memphis Depay depuis le début de la saison. Près de deux mois après la blessure de l’ancien joueur de Manchester United, on cherche encore à déterminer les responsabilités de chacun. En ce début de semaine, le site Blasting News a consacré un long dossier à la blessure de Memphis Depay et pour le média, il est évident que de nombreux facteurs ont favorisé cette blessure jugée comme « inévitable » de Memphis Depay. Le premier argument avancé est celui de l’état de tension nerveuse extrême dans lequel se trouvait Memphis Depay pour ce match face à Rennes, trois jours seulement après l’énorme embrouille avec les supporters à la fin du match entre l’OL et Leipzig en Ligue des Champions.

« Je pense qu'on a perdu Memphis en partie à cause de ça » expliquait d’ailleurs Rudi Garcia après le match nul des Gones face aux Allemands, alors que Memphis Depay s’était vivement impliqué afin de défendre Marcelo, lequel avait l’objet d’insultes et de moqueries de la part des Bad Gones. Dans son dossier, le média pointe également la responsabilité de Ronald Koeman, lequel a surutilisé Memphis Depay avec la sélection des Pays-Bas, alors même que l’attaquant de l’OL revenait de blessure. Mais la responsabilité de Rudi Garcia est également évoquée, le coach de Lyon ayant pris la décision d’imposer une seconde préparation physique à ses joueurs en cours de saison. « Cette double préparation en l'espace de 6 mois était sans doute abusive pour les joueurs » pointe le média, pour qui Memphis Depay a peut-être payé les conséquences de cette charge de travail trop élevée imposée par le staff de Rudi Garcia, lequel s’était payé Sylvinho en expliquant que les joueurs de l’OL avaient été mal préparés en début de saison. Quoi qu’il en soit, Memphis Depay travaille désormais d’arrache pied pour revenir au plus vite, son objectif étant de disputer l’Euro avec les Pays-Bas cet été…