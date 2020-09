OL : Mariano ramené à Lyon, Zidane veut repartir avec Aouar

Dans : OL.

Très sollicité pendant ce mercato, Houssem Aouar a des prétendants en Angleterre mais aussi en Espagne où le Real Madrid de Zinédine Zidane va tenter une opération ambitieuse. Pour ne pas dire improbable…

Il serait vraiment étonnant de revoir Houssem Aouar sous le maillot de l’Olympique Lyonnais après le 5 octobre. Auteur de performances remarquées en Ligue des Champions la saison dernière, le milieu de terrain polyvalent n’a pas seulement convaincu le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Sur le marché des transferts, des cadors anglais apprécient également son profil.

On parle beaucoup des approches du Manchester City de Pep Guardiola et d’Arsenal, où le manager Mikel Arteta pourrait lui offrir un statut de titulaire une fois son adaptation terminée. Mais ces deux géants de Premier League auront affaire à un sérieux concurrent venu d’Espagne. En effet, Diario Gol nous apprend que le Real Madrid va passer à l’attaque sur ce dossier. Rappelons que la Maison Blanche, pour le moment focalisée sur les ventes de ses indésirables, ne dirait pas non à un renfort au milieu, un secteur où Zinédine Zidane manque de solutions.

Mariano + 20 M€, l’offre du Real

C’est pourquoi les Merengue pensent à faire d’une pierre deux coups grâce à Mariano Diaz, l’attaquant en manque de temps de jeu que le coach français aurait lui-même proposé d’inclure dans la transaction pour le Lyonnais. Ainsi, le Real ajouterait 20 M€ pour compléter son offre. Une proposition évidemment insuffisante sachant que l’OL réclame 60 M€ pour Aouar, un prix jugé excessif du côté de Madrid, dont le président Florentino Pérez estime que le Gone n’est pas encore un joueur confirmé. Apparemment, beaucoup d'autres pensent le contraire...