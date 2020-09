OL : Aouar dit oui à Arsenal, jusqu’en 2025

Dans : PSG.

Comme à l’OM, les gros départs annoncés depuis des mois peinent à se finaliser à l’OL.

Moussa Dembélé est parti pour rester, Memphis Depay voit, comme Neymar il y a un an, Barcelone peiner pour récolter les fonds pour son transfert, et Houssem Aouar ne fait toujours l’objet d’aucune offre. Et pourtant, c’est le départ du numéro 8 lyonnais qui se rapproche le plus d’être finalisé. En effet, Arsenal se prépare à effectuer une offre proche de 40 ME afin de convaincre l’OL de lui laisser son milieu de terrain qui a déjà tellement fait mal à quelques défenses anglaises en Coupe d’Europe. Mais surtout, en dépit de l’absence de Ligue des Champions au sein du club londonien, Aouar a fait son choix et celui-ci se porte sur les Gunners.

Si Manchester City a de quoi le séduire, le vice-champion d’Angleterre ne bouge pas d’un pouce, au contraire d’Arsenal. Les dirigeants des Gunners discutent en effet depuis plusieurs semaines avec l’entourage du Lyonnais, et un accord a déjà été trouvé pour son futur contrat, annonce le journaliste Nicolo Schira. Celui-ci portera jusqu’en juin 2025, et ses discussions avec le manager Mikel Arteta se sont montrées fructueuses. Le technicien espagnol a prévenu Aouar qu’il comptait sur lui pour apporter de la créativité au milieu, tout en misant sur lui pour se montrer décisif dans les gros matchs, et ramener Arsenal au minimum dans le Big 4. Il reste désormais le plus difficile, à savoir trouver un accord avec l’OL pour un transfert qui représentera un nouveau gros départ d’un joueur formé au sein de l’académie du club rhodanien.