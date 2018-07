OL : L'OL flaire le bon coup du côté de Barcelone au mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

C'est le média sportif espagnol Sport qui l'affirme, l'Olympique Lyonnais est subitement entré en action concernant David Lopez, l'expérimenté défenseur de l'Espanyol Barcelone. Formé au sein du club catalan, ce dernier a passé deux saisons à Naples avant de revenir à l'Espanyol en 2016, s'engageant pour quatre saisons. Et ces derniers jours, on évoquait clairement une prolongations de contrat pour David Lopez...avant que l'OL fasse concrètement connaître son intérêt pour le défenseur de 28 ans.

« Jeudi dernier, son représentant s'est rendu dans les locaux du club pour continuer à peaufiner l'offre qui lui avait été présentée dans le but d'assurer sa prolongation. Il était prévu que la décision finale ne se produirait pas avant que l'équipe revienne de la tournée américaine. Mais désormais il y a un nouveau tournant dans la négociation. En effet, l’Olympique Lyon s’est intéressé ces dernières heures au défenseur de l'Espanyol et il y a même une offre sur la table. Une offre qui n’a pas atteint le montant envisagé. Ce qui est clair, c'est que l'équipe française peut proposer à David Lopez de jouer les Champions en plus d'un projet sportif déjà très intéressant », écrit Sport au sujet d'un défenseur dont la valeur est estimée à 8ME sur le marché des transferts.