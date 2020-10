OL : Manchester United veut Pellistri, hystérie à Lyon

Dans : OL.

Plus tendu que jamais, le dossier Facundo Pellistri promet d’étonnants rebondissements dans la dernière ligne droite du mercato…

Cela fait plusieurs mois que l’Olympique Lyonnais et Penarol discutent du transfert du jeune Uruguayen de 18 ans. Et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, alors que le mercato fermera officiellement ses portes lundi soir. Juninho était parvenu à convaincre Penarol sur l’indemnité de transfert de Facundo Pellistri, ainsi que sur le pourcentage à reverser au moment de la revente. Mais depuis deux jours, les négociations bloquent pour la simple et bonne raison que Penarol veut conserver Facundo Pellsitri jusqu’au mois de janvier.

Déterminé à rejoindre la capitale des Gaules, le joueur a pris la lourde et douloureuse décision de partir au clash avec son club formateur. C’est dans ce chaos total que Manchester United s’est invité à la table des négociations, selon les informations du journaliste Victor Massias. « Manchester United s’est bien positionné sur Pellistri. Le club uruguayen assure qu’il n’y a aucune chance que Pellistri parte ce mois-ci... à moins que quelqu’un ne paye sa clause libératoire (8,5 ME). Les Red Devils ne tombent pas du ciel. Ole Gunnar Solskjær avait déjà appelé Diego Forlan (avec qui il a joué à Man U) lorsque celui-ci était coach de Peñarol il y a quelques mois. Cependant, il n’y a toujours pas de proposition officielle de la part des mancuniens » a indiqué le journaliste, pour qui il n’est pas impossible que Manchester United grille la politesse à l’Olympique Lyonnais dans la dernière ligne droite du mercato, ce qui rendrait bien évidemment fou de rage Juninho. Il faut dire que le directeur sportif de l’OL travaille sur ce dossier depuis de longues semaines…