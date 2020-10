OL : Pellistri part au clash pour signer à Lyon !

Dans : OL.

A trois jours de la fin du mercato, le dossier Facundo Pellistri s’emballe, la pépite uruguayenne ayant fait d’un départ pour Lyon sa priorité absolue.

Jeudi en début de soirée, le média local Ovacion faisait savoir que Facundo Pellistri était prêt à renoncer à 1,3 ME de primes afin de signer à l’Olympique Lyonnais. Un beau geste de la part du milieu offensif de Penarol, plus décidé que jamais à quitter son club formateur afin de découvrir l’Europe au sein d’un club qui le désire plus que tout depuis le premier jour du mercato. Toutefois, les dirigeants de Penarol bloquent toujours le deal, pour la simple et bonne raison qu’ils souhaitent conserver Facundo Pellistri jusqu’au mois de janvier, une condition dont Juninho ne veut pas entendre parler.

Trop c’est trop pour Facundo Pellistri, lequel a pris la lourde décision de partir au clash avec son club formateur selon La Oral Deportiva, et de nombreux médias sud-américains. Il est notamment indiqué que Facundo Pellistri a quitté la « bulle sanitaire », ce qui signifie qu’il ne disputera pas le prochain match de championnat de son équipe de Penarol. Le joueur avait déjà fait un sacrifice en jouant la rencontre face à Colo-Colo, pensant qu’il s’agirait de sa dernière apparition sous le maillot de Penarol. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pellistri a été sidéré par la décision de ses dirigeants, lesquels ont catégoriquement fait savoir à l’OL qu’ils souhaitaient conserver le joueur jusqu’au mois de janvier. Agacé comme rarement, Pellistri a indiqué dans une colère noire à ses agents qu’il ne souhaitait plus jouer ou s’entraîner sous les couleurs de Penarol, et que son unique désir était de rejoindre Lyon. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre l’OL et le club uruguayen dans ce contexte bouillant…