OL : Lyon sort un coup fumant pour prolonger Depay

Un accord surprise pourrait avoir lieu pour une prolongation de contrat de Memphis Depay à Lyon.

Memphis Depay n’est jamais à court d'objectifs. Gravement blessé au mois de décembre, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’était immédiatement mis au travail avec pour objectif extrêmement ambitieux d’être disponible pour l’Euro 2020. La pandémie de Covid-19 a tout mis sur pause, repoussant le championnat d’Europe d’un an, et permettant à l’ancien du PSV Eindhoven d’être dans les temps pour terminer la saison avec l’OL. Mais pour le moment, c’est son contrat qui mobilise toutes les attentions dans le Rhône. Il lui reste un an et Memphis Depay est en position de force pour négocier. En l’absence possible de Coupe d’Europe la saison prochaine, il se verrait bien changer d’air et rejoindre un club de premier rang, même s’il ne croule pas sous les propositions. Il pourrait profiter des derniers matchs pour se mettre en évidence, et avoir enfin la proposition qu’il attend.

Pour le moment, c’est en tout cas avec Lyon et Jean-Michel Aulas qu’il négocie, et cela parait compliqué. Une prolongation n’est pas vraiment à l’ordre du jour, à moins de trouver un intérêt réciproque. Et selon L’Equipe, cela pourrait vouloir dire un accord pour une prolongation, avec une clause libératoire pour un transfert. Un procédé officiellement interdit en France, mais Nice a déjà montré par le passé qu’il était possible de contourner ce règlement par le biais d’accord sous seing privé. Cela permettrait à l’OL de conserver et de pouvoir vendre sa star offensive, et à Memphis Depay d’assurer son avenir avec une augmentation de salaire si jamais il voulait poursuivre à Lyon. Restera la négociation sur le montant de cette clause libératoire, mais tout le monde pourrait bien y trouver son compte.