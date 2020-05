OL : Danger, le dossier Memphis Depay s’enlise !

Dans : OL.

En l’absence probable de coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais aura bien du mal à conserver ses meilleurs joueurs.

En interne, le départ d’Houssem Aouar a d’ores et déjà été acté. Par ailleurs, Moussa Dembélé n’est pas non plus certain de poursuivre l’aventure dans le Rhône, lui qui figure dans le viseur de nombreux clubs de Premier League. Mais c’est un autre dossier qui inquiète Jean-Michel Aulas dans l’optique du mercato, celui concernant la prolongation de Memphis Depay. Car le Néerlandais est en fin de contrat en 2021, ce qui signifie que l’OL devra impérativement le vendre cet été ou le prolonger afin d’éviter un départ libre de tout contrat dans un an. Mais dans une interview accordée à l’AFP, Jean-Michel Aulas a malheureusement fait comprendre aux supporters de Lyon que ce dossier était au point mort…

« Nous sommes toujours sur une position de ses agents qui est de voir si on reprend ou pas la saison. Son objectif était de jouer l'Euro qui a été reporté (avec les Pays-Bas, après sa grave blessure au genou). Il y a aussi la relation que j'ai en direct avec lui. Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux. On reste sur les positions antérieures » a indiqué Jean-Michel Aulas, ne se faisant pas trop d’illusions quant à l’avenir de Memphis Depay. Car si l’OL ne gagne pas la C1 ou la Coupe de la Ligue, ce qui lui permettrait de se qualifier en coupe d’Europe la saison prochaine, il paraît bien improbable de voir Memphis Depay prolonger à Lyon. A moins qu’un accord soit trouvé afin de prolonger puis partir dans la foulée, ce qui permettrait à JMA de tirer un meilleur prix de la vente de son capitaine…