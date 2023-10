L’Irlande éliminée par les Blacks, l’OL retrouve le sourire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a remporté le derby féminin contre l'ASSE sans trembler. Mais c'est aussi la défaite de l'Irlande en rugby qui a inspiré le petit clin d'oeil du club rhodanien.

C’est week-end de Coupe du monde de rugby, et le Groupama Stadium ne verra pas sa pelouse être massacrée. En effet, comme ce samedi, les matchs se dérouleront désormais à Marseille et au Stade de France. Ce sera sans le Pays de Galles, battu par l’Argentine, et sans l’Irlande, qui faisait partie des outsiders de la compétition, et qui n’a pas su s’imposer face à la Nouvelle-Zélande malgré une grosse domination (24-28). Un résultat rageant pour tout un peuple qui avait pris d’assaut le Stade de France pour cette rencontre, et qui a failli tout renverser sur la fin, mais sans parvenir à faire céder la défense des Blacks.

Le Vert c'est l'espoir, pas la victoire

Comme (presque) toujours, et comme l’annonçait si bien Marc Jean, speaker de Gerland dans les années 80-90, le vert est la couleur de l’espoir. Mais pas de la victoire pic.twitter.com/BuDM6EPOdt — Gaël Berger (@GaelBerger) October 14, 2023

Ce revers des « Verts » a eu le don de réveiller l’OL pour un petit clip d’oeil malicieux de Gaël Berger. Le responsable d’OL Media a ainsi glissé une petite dédicace aux équipes parées de vert ce samedi, à savoir l’Irlande en rugby et l’ASSE féminine qui s’est inclinée largement dans le derby face à Lyon sur le score de 6-0. Le vert, couleur de l’espoir en effet, mais ce fut donc une double défaite que le journaliste n’a pas pu s’empêcher de souligner. Un chambrage qui n’a rien de méchant, et qui permet de combler cette trêve internationale avec un léger sourire pour les supporters lyonnais. Cela même si l’Irlande n’avait absolument rien demandé au passage, et que le Stade de France rempli de supporters verts avait tout de même fière allure ce samedi soir.