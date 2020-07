OL : Lyon sans pitié avec la Ligue 2 au mercato

Dans : OL.

Recruté pour 5 ME en provenance du Stade Brestois en août 2018, Lenny Pintor n’a jamais réellement eu sa chance à l’Olympique Lyonnais.

Et visiblement, ce ne sont pas les départs de Martin Terrier à Rennes et d’Amine Gouiri à Nice qui vont changer la donne pour l’attaquant lyonnais de 19 ans. Et pour cause, un nouveau départ du natif de Sarcelles est dans les tuyaux dans l’optique de ce mercato estival. Ces dernières semaines, il était notamment question d’un second prêt consécutif à Troyes. La saison dernière, Lenny Pintor avait disputé 19 matchs sous les ordres de Lauren Batlles dans l’Aube avec un bilan contrasté (4 buts) mais de beaux espoirs entrevus avant le confinement.

Pintor à Troyes, négociations au point mort

C’est ainsi que l’ESTAC avait pris la décision d’entamer des discussions avec l’entourage du joueur et avec l’Olympique Lyonnais pour boucler au plus vite ce prêt. Rapidement, un accord a été trouvé avec Lenny Pintor, totalement partant pour réaliser une seconde saison en Ligue 2, dans un environnement qu’il connaît bien. En revanche, il semblerait que les discussions soient beaucoup moins limpides et plus délicates avec l’Olympique Lyonnais, à en croire les dernières informations récoltées par l’Est-Eclair.

Le média régional affirme que pour l’heure, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre les dirigeants de l’ESTAC et ceux de l’Olympique Lyonnais pour le prêt de Lenny Pintor. Les discussions seraient même au point mort, bien que le dossier ne soit pas encore définitivement enterré. Le média ne précise toutefois pas pour quelles raisons le deal n’aboutit pas, alors que le joueur s’entraîne actuellement avec la réserve des Gones. Cela montre en tout cas que l’OL est sans pitié dans les négociations au mercato, y compris avec des clubs de Ligue 2 et pour des joueurs sur lesquels Rudi Garcia ne compte pas pour la saison à venir…