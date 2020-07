OL : Ce deal tombe à l’eau au mercato, c’est une surprise

Dans : OL.

Le 4 juin dernier, le journal L’Equipe indiquait dans ses colonnes que Lenny Pintor allait être prêté une saison supplémentaire à Troyes.

Prêté à l’ESTAC en 2019-2020, le jeune attaquant lyonnais de 19 ans avait réalisé une belle saison dans l’Aube, avec quatre buts et une influence grandissante sur le jeu de l’équipe de Laurent Battles. C’est donc un nouveau prêt avantageux pour toutes les parties qui semblait se dessiner pour la saison 2020-2021. Mais à en croire les informations obtenues par l’Est Eclair, aucun accord n’a finalement été trouvé entre Troyes et l’Olympique Lyonnais pour un nouveau prêt de Lenny Pintor, ce qui signifie que le prometteur attaquant français ne poursuivra pas sa carrière à l’ESTAC.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Troyes n’a pas mis deux mois pour réagir, et combler le prêt avorté de Lenny Pintor. En effet, le club aubois a officialisé au cours des dernières heures la venue de l’attaquant franco-congolais Dylan Saint-Louis en provenance de Beerschot (Belgique). Formé à Saint-Etienne, l’attaquant de 25 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de Troyes. Reste maintenant à voir ce que l’OL décidera pour l’avenir de Lenny Pintor. Avec le possible transfert d’Amine Gouiri à Nice, le club rhodanien a peut-être revu ses plans en planifiant de donner du temps de jeu à celui que l’OL avait payé 5 ME pour faire venir en provenance de Brest, le même jour qu’un certain Moussa Dembélé, le 31 août 2018. Utilisé à 11 reprises avec la réserve de l’OL lors de la saison 2018-2019, le natif de Paris n’a disputé qu’une seule rencontre avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais depuis sa signature dans la capitale des Gaules…