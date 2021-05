OL : Lyon flashe sur Badé, son prix dévoilé

Dans : OL.

Pour sa première saison en Ligue 1, le jeune Loïc Badé (21 ans) enchaîne les bonnes prestations sous le maillot du RC Lens.

Titulaire indiscutable de Franck Haise chez les Sang et Or, l’ancien défenseur du Havre suscite déjà l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe. Comme indiqué il y a quelques jours, le FC Séville s’est renseigné sur le profil du natif de Sèvres et songe à le recruter en cas de départ de Jules Koundé lors du prochain mercato. Le directeur sportif andalou Monchi n’est pas le seul à surveiller de près la situation de Loïc Badé puisque l’AC Milan, par l’intermédiaire de Paolo Maldini, est également sur le coup. A en croire les informations obtenues par Cacio Style, un club de Ligue 1 a aussi flashé sur Loïc Badé. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais, désireux de recruter un joueur d’un calibre supérieur à Marcelo afin d’épauler Jason Denayer.

En interne, une solution existe à l’OL avec Sinaly Diomandé. Mais l’international algérien Djamel Benlamri étant en fin de contrat, Juninho souhaite de toute façon recruter un défenseur central. Dans cette optique, le profil de Loïc Badé est parfait aux yeux du directeur sportif de Lyon, qui apprécie tout autant les caractéristiques techniques du Lensois que sa marge de progression au vu de son jeune âge. Pour déloger Loïc Badé de Lens au bout d’une seule saison, il faudra en revanche y mettre le prix. Et pour le coup, Séville, l’AC Milan et l’OL sont logés à la même enseigne. A en croire le média italien, le Racing Club de Lens n’écoutera aucune proposition en-dessous de 12 ME pour le meilleur défenseur de son effectif. En fin de contrat en juin 2023, Loïc Badé ne s’est, lui, pas encore positionné au sujet de son avenir à quelques semaines de l’ouverture du mercato.