Mercato : Séville veut piocher à Lens au mercato

Le Racing Club de Lens réalise une saison incroyable en Ligue 1, et cela aura des conséquences sur le prochain mercato.

Cinquième du championnat à trois journées de la fin, le RC Lens épate tout le monde. En effet, il y a encore quelques mois, personne ne s’attendait à voir les Sang et Or devant l’OM et Rennes, qualifiés en Ligue des Champions au début de la saison. Sous la houlette de Franck Haise, les Nordistes ont surpris tout le monde et logiquement, plusieurs joueurs se sont révélés au grand public. C’est le cas du très offensif latéral droit Jonathan Clauss, qui figure régulièrement dans l'équipe-type de la Ligue 1 chaque week-end. En défense, un autre joueur s’est fait un nom cette saison à Bollaert en la personne de Loïc Badé.

Recruté libre en provenance du Havre il y a tout juste un an, le défenseur central français de 21 ans est l’une des révélations de la saison. Utilisé à 28 reprises en Ligue 1 par Franck Haise, il fait partie des titulaires indiscutables de cette équipe bluffante du RC Lens. Relativement rapide en dépit de son gabarit (1m91) il fait partie des joueurs qui seront courtisés lors du prochain mercato. Et pour preuve, l’Estadio Deportivo rapporte que l’Espagne est déjà tombée sous le charme du natif de Sèvres. Le média andalou affirme que le FC Séville de Monchi aimerait recruter Loïc Badé en cas de départ de Jules Koundé. L’international espoirs français passé par les Girondins de Bordeaux vient de réaliser deux saisons pleines à Séville et se retrouve courtisé par les plus grands clubs d’Europe, à l’instar de Manchester City. Son départ est devenu quasiment inévitable et pour le remplacer, Loïc Badé coche toutes les cases aux yeux de Monchi. Reste à voir combien Lens exigera pour lâcher son défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2023.