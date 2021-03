OL : Lyon fait appel du carton jaune de Memphis

Dans : OL.

Vendredi soir à Reims, le capitaine lyonnais Memphis Depay a reçu son deuxième carton jaune en l’espace de quatre matchs.

Cela signifie que si Memphis Depay reçoit un nouveau carton jaune dans les six matchs à venir, alors il sera suspendu un match par la commission de discipline de la LFP. Ce mardi, Tonic Radio nous apprend que l’OL a fait appel du carton jaune récolté par Memphis Depay sur la pelouse de Reims vendredi soir (1-1). Et pour cause, le club rhodanien juge extrêmement sévère le carton jaune distribué pour simulation par Jérôme Brisard à l’encontre de Memphis Depay. Dès la fin de la partie, l’international néerlandais avait d’ailleurs tweeté son incompréhension devant une telle décision. La commission de discipline de la LFP examinera la requête de l’OL jeudi soir et confirmera ou annulera le carton jaune de Memphis Depay.