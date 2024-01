Benzema à l'OL, Dugarry se prend pour CR7 et crache sur la Ligue 1

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

C'est la rumeur du moment à l'OL : Karim Benzema pourrait bien finir par revenir cet hiver. En froid avec son club d'Al-Ittihad, l'attaquant français est désireux de repartir en Europe.

Alors que l'aventure saoudienne de Karim Benzema tourne au fiasco, des rumeurs l'envoient de retour à l'OL. RMC confirme ces dernières heures que la direction lyonnaise, John Textor en tête, a pris la température avec le clan du joueur pour savoir si un transfert était réalisable. De quoi bien évidemment agiter les fans et observateurs lyonnais, qui rêvent de voir revenir KB9 depuis son départ au Real Madrid en 2009. Mais voilà, dans les faits, un retour est presque impossible à moins d'une baisse drastique de salaire mais aussi d'une volonté de jouer le bas de tableau en Ligue 1 alors que beaucoup d'équipes européennes d'un très haut standing sont intéressées. Pour Christophe Dugarry, cette information concernant un retour de Benzema à l'OL est ridicule.

Benzema, ça fait enrager Dugarry

Cristiano Ronaldo crache en direct sur la Ligue 1 https://t.co/lyQOp3TQa2 — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Non mais Textor nous prend pour des nazes. Après, si y'a des gens qui veulent croire en cette histoire... mais ça prouve bien que Textor est à l'agonie. Il ne viendra jamais Benzema, c'est n'importe quoi. Je n'y crois pas. Mais il n'y a aucune chance que ça se fasse. Benzema va revenir en Ligue 1 ? Avec le niveau de la Ligue 1 à Lyon dans une équipe qui est catastrophique ? », a notamment indiqué Christophe Dugarry, qui ne veut pas que les fans de l'OL se fassent des illusions dans ce dossier Karim Benzema. On devrait néanmoins en savoir rapidement plus concernant le Ballon d'Or 2022, qui s'entretiendra avec sa direction d'Al-Ittihad pour décider de la marche à suivre. Tous les scenarii semblent possibles, entre rester à Al-Ittihad, rejoindre un autre club saoudien ou repartir en Europe.