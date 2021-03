OL : Un incroyable bug Memphis, Twitter s'excuse

Dans : OL.

Pendant quelques heures, les supporters de Memphis Depay présents sur Twitter ont eu des sueurs froides. La faute à un bug sans rapport avec le joueur de Lyon.

Cela a été une blague récurrente dimanche après-midi sur Twitter, certains tendaient quelques pièges pour faire réagir avec le mot « Memphis » dans la réponse. Entre les « C’est quoi le prénom de Depay ? » et les questions de ce style, il se passait clairement quelque chose sur le réseau social à l'oiseau bleu. Et pour cause, suite à un bug, ceux qui faisaient figurer le mot « Memphis » dans un message voyaient leur compte être bloqué. L'information a évidemment été rapidement relayée et du côté de l'Olympique Lyonnais on a vite été prévenu de cette situation, qui n'a probablement rien à voir avec Memphis Depay. Le compte officiel de l'OL a donc interpellé Twitter sur ce bug, sans toutefois citer le prénom de son attaquant néerlandais pour ne pas être pris par la patrouille.

Et dans la nuit de dimanche à lundi, le réseau social américain a reconnu son erreur et corrigé ce bug. « Un certain nombre de comptes qui ont tweeté le mot « Memphis » ont été temporairement bloqués en raison d'un bug. Ce bug a été corrigé et les comptes concernés ont maintenant été rétablis. Nous sommes désolés que cela se soit produit », a indiqué Twitter.