OL : Lyon cible déjà deux attaquants pour le mercato d’été !

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a renforcé son secteur offensif en s’attachant les services de Karl Toko-Ekambi en provenance de Villarreal.

Prêté avec option d’achat, l’attaquant camerounais sera officiellement transféré à l’OL en cas de qualification en coupe d’Europe. De plus, Lyon accueillera Tino Kadewere en juin prochain, l’attaquant ayant signé à Lyon avant d’être prêté pour six mois au Havre. Le secteur offensif des Gones se dessine donc déjà un petit peu dans l’optique de la saison prochaine. Il risque toutefois d’y avoir encore quelques mouvements avec le probable départ de Moussa Dembélé, et des intérêts toujours présents à travers l’Europe pour Maxwel Cornet et Bertrand Traoré. On le sait, la cellule de recrutement de l’OL n’aime pas être prise au dépourvu. Raison pour laquelle, selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, les Gones ont déjà avancé leurs pions sur deux dossiers offensifs dans l’optique du mercato estival.

Comme évoqué cet hiver, l’Olympique Lyonnais s’intéresse de très près à Jonathan David, le buteur de La Gantoise. Mais selon les informations de l’insider, l’actuel 7e de Ligue 1 est également très chaud dans le dossier Mounir Chouiar. Auteur de quatre buts en championnat cette saison, l’attaquant de Dijon a laissé entrevoir un talent prometteur qui n’a pas échappé aux scouts de l’Olympique Lyonnais. La preuve, un émissaire de Lyon était présent au Stade Gaston-Gérard pour la rencontre opposant le DFCO à Monaco samedi soir (1-1). Malheureusement, Mounir Chouiar s’est blessé au genou durant cette rencontre et manquera les deux prochains mois de compétition. Cela étant, l’Olympique Lyonnais garde son nom en tête, son profil de joueur prometteur et polyvalent, capable d’évoluer sur les quatre postes offensifs, plaisant beaucoup à Florian Maurice.