OL : Coup de tonnerre, le Barça ne peut pas acheter Depay !

Dans : OL.

Si bavards avec la presse néerlandaise depuis son arrivée à Lyon, Memphis Depay et son entourage se sont un peu trop lâchés en ce début de semaine.

Coup de pression ou certitude un peu trop avancée ? Toujours est-il que l’attaquant de l’OL n’est pas encore un joueur du FC Barcelone. Alors que le Telegraaf donnait des chiffres précis et un timing déjà bouclé, avec une offre acceptée de 30 ME de la part du club catalan pour racheter la dernière année de contrat de Memphis Depay, L’Equipe freine des quatre fers. Pour le moment, l’OL n’a en effet reçu aucune offre, et ce sera le cas tant que Arturo Vidal et Luis Suarez n’auront pas fait leurs valises. Une preuve que le FC Barcelone n'est pas serein avec ses finances, et veut faire le ménage avant de pouvoir acheter.

Le Chilien est tout proche de rejoindre l’Inter Milan, tandis que l’Uruguayen cherche encore son point de chute au coeur des rumeurs et des contacts. Mais sans ces deux départs, Ronald Koeman a été prévenu, le Barça ne lâchera pas les millions pour son compatriote. Et le quotidien sportif français va même plus loin, l’offre barcelonaise n’est pas certaine d’arriver, et Lyon n’a eu absolument aucun contact avec le club catalan. Cela peut certes se faire parfois très vite, mais à Lyon, il n’est pas interdit de penser que Memphis Depay terminera son contrat et ira donc jusqu’au bout de cette saison, sans passer par la case Barcelone avant le 5 octobre. Ainsi, le Néerlandais devrait bien être titulaire ce mardi soir pour le match à Montpellier.