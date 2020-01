OL : 25 ME pour Jonathan David, la réponse va surprendre

Dans : OL.

Désireux de recruter un avant-centre, l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes et courtise Jonathan David. Ce ne sera pas simple.

En effet, forcé de recruter après les blessures graves de Jeff Reine-Adelaïde et surtout Memphis Depay, l’OL a flashé sur l’avant-centre de La Gantoise. A 20 ans, le Canadien a l’étiquette d’un joueur déjà efficace et à la marge de progression encore importante. Tout cela a un prix et c’est pourquoi Lyon semblait capable de monter haut afin de boucler ce recrutement. Mais celui-ci n’aura jamais lieu cet hiver, à en croire les dirigeants du club belge.

« Il ne peut même pas partir pour 25 millions d’euros. Aucun joueur ne partira, pas même cet été. Si vous voulez gagner des titres, vous ne pouvez pas vendre vos meilleurs joueurs à chaque fois », a fait savoir le président Ivan de Witte à propos de son buteur, dans les colonnes de La Dernière Heure. Une position ferme qui semble difficile à infléchir, à moins de passer un cap énorme dans la proposition financière. De quoi faire doublement pester le club rhodanien, qui avait vu La Gantoise recruter David pour zéro euro en 2018, et qui estimait la valeur du Canadien à moins de 20 ME en début de mercato. Il faut croire que l’OL n’arrive pas à trouver la perle rare en ce mois de janvier, même si visiblement, ce n’est pas faute d’essayer.