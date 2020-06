OL : Lyon avantagé contre la Juventus, Sarri a osé

Dans : OL.

De retour au centre d’entraînement depuis lundi dernier, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont deux objectifs en tête : la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le retour de la Ligue des Champions face à la Juventus.



Lors de la conférence de presse de rentrée, Jean-Michel Aulas a clairement affiché les ambitions de son OL pour le mois d'août prochain : « Mon petit doigt me dit qu'on sera européen la saison prochaine. Et peut-être pas au niveau où vous l'imaginez… ». Pour remplir la volonté du président, l’équipe de Rudi Garcia doit gagner la Coupe de la Ligue, qui donne un ticket pour le Q2 de l’Europa League, ou remporter la Ligue des Champions, qui offre un billet pour la prochaine C1. Mais pour que ce deuxième rêve devienne réalité, Lyon devra d’abord finir le travail contre la Juventus, après la victoire 1-0 dans son huitième de finale aller. Un retour qui se déroulera le 7 ou 8 août. Sauf que pour cette rencontre européenne, l’OL sera un peu désavantagé par rapport au club de Turin. Car si Lyon ne reprendra pas la Ligue 1, la Juve, elle, aura terminé son championnat, avec un retour programmé dès le 22 juin contre Bologne en Série A.

Autant dire que l’équipe de Maurizio Sarri sera plus en jambes que celle de Rudi Garcia. Ou pas, si l’on en croit les dires de l’entraîneur italien… « Vaut-il mieux jouer une rencontre après cinq mois ou en ayant disputé 14 matches en 40 jours ? Une longue inactivité se paie si vous jouez trois matchs en une semaine. Mais sur un match sec, non », a lancé, au micro de Sky Sport Italia, Sarri, qui estime donc que la Juventus ne sera pas vraiment en position de force face à l’OL en août prochain. Surtout si ce match venait à se jouer sur terrain neutre du côté de Lisbonne, et si Lyon arrive à mettre en place un tournoi de préparation avec d’autres équipes dans son Groupama Stadium en juillet.