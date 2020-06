OL : Lyon organise deux tournois à 8 équipes en juillet !

Dans : OL.

Afin de se préparer pour la finale de la Coupe de la Ligue et la fin de la Ligue des champions, Lyon veut organiser deux tournois, un masculin et un féminin en juillet.

En quête de matchs de préparation pour ses équipes masculines et féminines, l’OL travaille sur l’organisation de deux tournois en juillet au Groupama Stadium a annoncé ce mercredi Jean-Michel Aulas. « L’idée c’est d’être les premiers à faire en sorte d’organiser des matches pour les garçons et les filles. On envisage pour les garçons un tournoi sur une ou deux semaines ici à Lyon avec huit équipes. On a pris contact avec des clubs internationaux », a précisé le président de l’Olympique Lyonnais, qui a déjà abordé le sujet avec le Préfet afin de pouvoir mettre en place cette compétition amicale avant la reprise des choses sérieuses pour l’OL et le PSG. Le club rhodanien souhaite que son équipe féminine puisse également se préparer pour la fin de la Ligue des champions, et un tournoi de ce type est également envisagé. Le président lyonnais sait que l'équipe de Rudi Garcia a besoin d'enchaîner les matchs afin de tenter d'être au niveau de la Juventus et du Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale pourrait également disputer ce tournoi amical.