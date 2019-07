OL : Le père de Nabil Fekir lâche deux scoops

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Accord total avec le Bétis Séville, signature imminente de son nouveau contrat, L'Equipe avait accéléré les révélations au sujet de Nabil Fekir ces dernières heures. Mais, interrogé ce lundi midi par 20 Minutes, Mohamed Fekir, qui est le père mais également le représentant de Nabil et Yassin depuis que Jean-Pierre Bernès ne l'est plus, a mis un énorme coup de frein à l'hypothèse d'un transfert rapide des deux frères de l'Olympique Lyonnais vers le club andalou. En effet, alors qu'il s'apprêtait à partir quelques jours en Algérie, Mohamed Fekir a tenu à remettre les choses en place dans cette opération.

Et même la destination de Nabil Fekir ne semble plus aussi certaine que cela, du moins si l'on en croit son père. « Il y a beaucoup de clubs intéressés par Nabil et rien n’est encore décidé. Je pars en Algérie et je vais y rester jusqu’à jeudi donc il ne se passera rien d’ici-là », a précisé Mohamed Fekir, qui se laisse encore du temps avant de trancher avec le joueur de l'OL. De quoi permettre probablement à d'autres clubs intéressés, et pourquoi pas Naples, de venir à la relance avant une signature ferme et définitive.