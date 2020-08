OL : Lyon au niveau de Man City, Guimaraes s'emballe

Dans : OL.

Après le Paris Saint-Germain, ce sera au tour de l’Olympique Lyonnais de tenter de valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions face à Manchester City.

Samedi soir, le club rhodanien sera le dernier club fixé sur son sort avec Man City dans cette première partie du Final 8 de Lisbonne. Sorti vainqueur de son duel face à la Juventus de Turin la semaine passée en huitièmes de finale (1-2 au retour après le 1-0 de l’aller), l’OL veut maintenant poursuivre sa route le plus loin possible, et pourquoi pas jusqu'au bout, dans cette Ligue des Champions si spéciale. Mais pour cela, Lyon devra d’abord se défaire de Manchester City, véritable outsider à la victoire finale avec le Bayern Munich, deux clubs qui sont dans la partie de tableau de l’OL. Malgré tout cela, Bruno Guimaraes continue de croire aux chances de son équipe.

« Le quart de finale de Champion’s League ? C’est clairement le match le plus important de la saison. Mon rêve est de jouer la Champion’s League l’an prochain donc nous n’avons pas d’autre choix que de gagner. Manchester City ? C’est un adversaire de très haut niveau qui nous attend. Nous aussi, nous sommes une équipe de bon niveau. Après, si nous voulons continuer dans ce Final 8, il faut se défaire d’adversaires comme Manchester City, bien que ce soit un club très fort et qui pratique un superbe football. Nous pouvons nous mettre à son niveau, nous l’avons déjà fait par le passé. Vaincre la Juventus sur son terrain nous a donné plus de confiance pour la suite de la compétition », a lâché, sur OLPlay, le milieu brésilien, qui a donc de grandes ambitions à Lyon, où il découvre à peine le très haut niveau européen.