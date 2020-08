OL : Lyon champion d'Europe, Bruno Guimaraes s’y voit déjà

Dans : OL.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais va retrouver les joies de la Ligue des Champions avec son huitième de finale retour face à la Juventus de Turin.

Une rencontre qui se jouera plus de cinq mois après le match aller, remporté par Lyon au Groupama Stadium le 26 février dernier, juste avant la crise sanitaire du Covid-19. Ce grand rendez-vous européen sera très important pour l’équipe de Rudi Garcia. Car en cas de bon résultat en Italie, dans un Juventus Stadium à huis clos, l’OL récupèrera un ticket pour le Final 8 de Lisbonne, qui débutera la semaine prochaine. Un tournoi au sein duquel Lyon voudrait briller pour tenter d’arracher une place en Coupe d’Europe en vue de la saison prochaine. Mais pour cela, et sachant que l’OL a dit adieu à l’Europa League en perdant contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue la semaine passée, le club rhodanien va devoir remporter la C1. Une mission très très compliquée, mais possible, selon les dires de Bruno Guimaraes.

« Gagner la Ligue des Champions avec l’OL ? Oui c’est possible, j’ai confiance en ce groupe. Comme je l’ai dit, ça se joue sur un match. Tout est possible et tout peut arriver. Après la Juve, il y a Manchester ou le Real, on a besoin de jouer tous les matchs pour gagner, pour passer. Le manque de rythme ? Ce n’est pas un problème, ils ont dû disputer douze matchs pendant que nous jouions seulement la finale de la Coupe de la Ligue. Mais le retour se dispute sur un match. On a été au niveau du PSG sur le terrain. Notre force collective au niveau défensif a été très bonne. Pour une équipe qui n’avait pas disputé de match officiel, on a été performants, y compris physiquement. On peut réussir de grandes choses », a lancé le milieu de terrain brésilien dans L’Equipe. Révélation de l’année 2020 chez les Gones, Guimarães ne manque donc pas d'ambition. Reste à savoir si Lyon sera capable de réaliser le plus grand exploit de l’histoire du football français sur la scène européenne… Car pour s'adjuger la coupe aux grandes oreilles, l’OL devra battre la Juventus en huitièmes, le Real ou Man City en quarts, le Bayern ou le Barça en demies, et potentiellement le PSG en finale. Un sacré menu !