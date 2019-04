OL : 60 ME et direction la Juventus, Ndombele n'a plus la tête à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Déjà parti de l’Olympique Lyonnais pour certains observateurs, Tanguy Ndombele a néanmoins une saison à terminer.

Mais le milieu de terrain, beaucoup plus tranchant quand viennent les matchs de Ligue des Champions ou de l’équipe de France que face aux formations de Ligue 1, sait qu’il ne manque de courtisans de prestige. Et ce vendredi, The Sun annonce que, malgré le forcing de Manchester City et d’un Pep Guardiola qui l’apprécie beaucoup, c’est la Juventus Turin qui tient la corde pour le milieu de terrain. Le transfert serait acté dans les grandes lignes sur la base d’un montant de 60 ME. Et si l’Olympique Lyonnais a bien l’intention de boucler rapidement une grosse vente pour mieux construire son effectif en vue de la saison prochaine, Jean-Michel Aulas va certainement attendre encore un peu de temps pour voir si les Anglais réagissent.

Car le tabloïd précise également que Manchester United a été séduit par les performances de l’ancien d’Amiens, et bien évidemment, l’intérêt de clubs aussi fortunés a de quoi faire monter les enchères. En tout cas, le départ de Ndombele ne fait plus aucun doute dans son esprit comme celui de son club, et c’est peut-être aussi pour cela qu’il réalise une fin de saison un peu trop nonchalante aux yeux de ses coéquipiers, de son entraineur et des supporters lyonnais.