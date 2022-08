OL : Lucas Paqueta se fait gifler par Tottenham

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ne l'ont pas caché, si une belle offre arrive pour Lucas Paqueta, alors Jean-Michel Aulas aura le fin mot concernant l'avenir du milieu de terrain brésilien.

L’OL est malheureusement dispensé de Ligue 1 ce week-end, Lorient ayant été incapable d’avoir un terrain de football digne de ce nom pour recevoir le match contre Lyon comptant pour la deuxième journée du Championnat. Et à priori l’affiche entre les Merlus et la formation de Peter Bosz sera jouée en septembre. A cette date, le club rhodanien pourrait évoluer sans un de ses joueurs majeurs, Lucas Paqueta. En effet, le mercato se termine le 31 août à minuit, et rien ne dit que l’ancien joueur de l’AC Milan sera toujours dans le vestiaire lyonnais après la fin du marché des transferts. Depuis des semaines, on évoque le départ de Paqueta en Premier League, la plupart des clubs anglais ayant été cités, et notamment Newcastle. Dernièrement, c’est le nom de Tottenham qui est évoqué, même si le joueur lyonnais sait que du côté des Spurs il ne sera pas traité comme à Lyon ou dans un autre club de Premier League.

Paqueta titulaire à Tottenham ? Zéro garantie

Antonio Conte n’est en effet pas du genre à aligner des « noms », le technicien italien de Tottenham composant ses équipes en fonction des performances du moment. Autrement dit, s’il signe avec le club londonien, Lucas Paqueta n’aura aucune garantie sur son temps de jeu. Et cela doit le faire réfléchir le joueur de l'OL. « Le prix du joueur brésilien, avec trois ans restants sur son contrat avec Lyon, a varié cet été de 75 millions d’euros à un prix inférieur 41 millions ces derniers jours. Mais le propriétaire lyonnais, Jean-Michel Aulas, n'est pas un homme qui va laisser n'importe qui partir à bon marché, explique Alasdair Gold, journaliste de Football London en charge de suivre Tottenham. Lequel s’interroge sur le désir de Lucas Paqueta d’affronter une telle situation. Ce que je me demande simplement, c’est que si Paqueta quitte l'équipe de Ligue 1 cet été, alors voudra-t-il aller quelque part où il sera titulaire chaque semaine plutôt que dans un club comme les Spurs où la concurrence est maintenant intense à ce poste offensif. Antonio Conte a élevé les standards et même le banc cette semaine contre Chelsea va être rempli de stars et de nombreux joueurs qui ne peuvent même pas entrer dans l'équipe du jour du match. »