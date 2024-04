Il applaudit l'arbitre d'OL-Brest, la Ligue 1 est sauvée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le match entre l’OL et Brest (4-3) a tenu toutes ses promesses avec un scénario renversant, malgré quelques erreurs majeures de la part de l’arbitre Mathieu Vernice.

Le match entre Brest et l’Olympique Lyonnais restera sans doute comme l’un des plus spectaculaires de la saison en Ligue 1. Devant au score puis menée 3-1, l’équipe de Pierre Sage a finalement arraché la victoire (4-3) au terme d’un temps additionnel à rallonge. De jolis buts, des arrêts incroyables de gardiens, tout était au rendez-vous pour vibrer au Groupama Stadium. Les erreurs de l’arbitre central Mathieu Vernice ont néanmoins gâché un peu la fête, notamment du côté de Brest, où l’on ne digère pas le penalty oublié pour la main de Jake O’Brien ou encore l’expulsion lunaire de Pierre Lees-Melou. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Vincent Duluc est revenu sur ce match incroyable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Et pour le journaliste de L’Equipe, la dramaturgie de ce match le rend tout simplement historique, et il englobe dans le package les polémiques arbitrales, qui contribuent au succès populaire de cette rencontre à ses yeux. Un avis qui, logiquement, ne sera pas partagé par les supporters du Stade Brestois, qui restent furax après la défaite de leur équipe et les décisions de Mathieu Vernice dimanche soir au Groupama Stadium. « Je trouve que ce match était une magnifique pub pour la Ligue 1 car il y avait tout. Même les esquisses de bagarre générale, même les polémiques arbitrales, le renversement du score… Les polémiques arbitrales font la pub du match car c’est une des raisons pour lesquelles on parle encore du match longtemps après. Quand il ne se passe rien, on en parle deux jours et c’est fini » estime le journaliste phare de L'Equipe, avant de poursuivre.

Les polémiques arbitrales ajoutent du piment selon Vincent Duluc

« Ce match OL-Brest, on va en parler longtemps. Et l’avantage des polémiques arbitrales, c’est qu’elles sont dépendantes du renversement du score car les polémiques ont eu lieu avant, quand il y avait 0-0, ce qui n’empêche pas que Brest peut se sentir lésé de ne pas avoir mené 1-0. Je ne suis pas sûr que de mener 1-0 était une situation plus favorable que de mener 3-1 plus tard. Moi, j’ai passé un dimanche au stade absolument fantastique et si cela pouvait être pareil tous les dimanches, il n’y aurait plus besoin de mettre le PSG à 13 heures pour l’Asie, vous mettez ça et c’est bon, tout roule ! » a analysé Vincent Duluc dans l’Equipe de Greg. Un avis qui sera logiquement controversé, même si pour le journaliste, il est clair et net que les erreurs et les polémiques liées à l’arbitrage contribuent grandement à ce qu’un match reste dans les mémoires, ce qui sera sans doute le cas de cet OL-Brest pour de longues années.