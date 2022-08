OL : Paqueta à Newcastle, l'offre arrive

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, un potentiel départ de Lucas Paqueta est évoqué à l’OL, le Brésilien ayant la cote en Angleterre.

Titulaire aux côtés de Johann Lepenant et d’Houssem Aouar contre Ajaccio lors de la première journée de Ligue 1 vendredi soir, Lucas Paqueta n’est pas certain de rester à l'Olympique Lyonnais cet été. Et pour cause, l’international brésilien a réalisé une belle saison en 2021-2022, ce qui a fait grimper sa cote en Angleterre. Ce n’est pas un secret, Arsenal apprécie le profil de Lucas Paqueta mais pour l’heure, les Gunners ne sont pas passés à l’offensive. Une situation de stand-by dont souhaite profiter Newcastle dans les jours à venir. En effet, selon les informations du média britannique Give Me Sport, les Magpies sont à l’affût, prêts à dégainer une offre à l'OL pour le transfert de Lucas Paqueta. Le site croit savoir que le Brésilien est valorisé aux alentours de 60 millions d’euros par le club rhodanien, une somme que Newcastle est en mesure de poser sur la table depuis le rachat du club par le fonds souverain d’Arabie Saoudite.

Paqueta et Dieng ciblés par Newcastle

Il reste maintenant à savoir si cet intérêt se concrétisera par l’offre tant attendue dans les jours à venir alors que selon Give Me Sport, un second joueur de Ligue 1 intéresse particulièrement Newcastle. Il s’agit de Bamba Dieng, envoyé en tribunes par Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM, pour la réception de Reims dimanche soir à l’Orange Vélodrome. En toute logique, le prix de l’attaquant sénégalais n’a rien à voir avec celui de Lucas Paqueta puisque Bamba Dieng est estimé à 15 millions d’euros sur le marché des transferts. A en croire le média britannique, Newcastle aimerait beaucoup s’offrir les deux talents de Ligue 1 afin de compléter son effectif lors de ce mercato estival. Jean-Michel Aulas et Pablo Longoria, qui souhaitent tous les deux dégraisser durant ce mois d’août, attendent les offres avec impatience.