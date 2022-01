OL : Lo Celso refuse, Ndombélé arrive à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cité comme un des possibles derniers renforts de l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver, Giovani Lo Celso ne reviendra finalement pas en Ligue 1.

Les heures passent et du côté de l’Olympique Lyonnais on est clairement sous pression. Car même s’il ne fait plus aucun doute que Bruno Guimarães va signer à Newcastle, et donc remplir les caisses de l’OL, et que dans la foulée Romain Faivre va rejoindre l’effectif de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas ne veut pas se contenter de cela. Et c’est pour cela que Lyon négociait pour faire venir Giovani Lo Celso, l’ancien joueur argentin du Paris Saint-Germain. Le club de Ligue 1 semblait plutôt confiant, les discussions avec Tottenham allant dans le bon sens. C’était cependant sans compter avec le joueur actuellement avec sa sélection en Argentine, puisque RMC affirme ce dimanche midi que Lo Celso a refusé de s’engager avec Lyon jusqu’à la fin de saison, même s’il n’a plus trop de temps de jeu avec les Spurs depuis qu’Antonio Conte est aux commandes du club londonien. Le milieu de terrain serait nettement plus tenté par une offre transmise dans le même temps par Villarreal, qui est encore qualifié pour la Ligue des champions.

Ndombélé plutôt que Lo Celso, Lyon a gagné

Sauf retournement de situation, Tanguy Ndombele va rejoindre l’Olympique Lyonnais en prêt avec option d’achat. Lo Celso a refusé de venir hier soir à Lyon #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 30, 2022

La page étant désormais tournée dans ce dossier pour l’Olympique Lyonnais, l’OL veut désormais tout miser sur un possible retour de Tanguy Ndombélé, même si c’est cette fois le salaire qui pose un vrai problème. Selon L’Equipe, le joueur de Tottenham, qui rêvait de signer au Paris Saint-Germain, a compris que cela ne pourrait pas être le cas, et il ne serait pas contre l’idée de revenir quelques mois en Ligue 1 du côté du Groupama Stadium. Le dossier pourrait vite avancer pour Lyon avec cependant le risque que le PSG fasse son retour au dernier moment et fasse signer Ndombélé, lequel a également d'autres contacts en Espagne et en Italie. Mais selon Loïc Tanzi, Lyon n'est pas loin d'avoir gain de cause en obtenant le prêt de son ancien joueur avec une option d'achat. Pour mémoire, Tanguy Ndombélé avait quitté l'OL pour Tottenham en 2019 moyennant 60 millions d'euros.