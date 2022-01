OL : Ndombélé et 48 heures de feu à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va finir le mercato d'hiver en force, puisqu'en moins de 48 heures le club de Jean-Michel Aulas devrait faire signer deux ou trois joueurs.

Les dirigeants de l’OL, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot en tête, et la cellule de recrutement se préparent à deux journées très actives d’ici lundi minuit. Ce dimanche, avant d’officialiser la signature de Romain Faivre en provenance de Brest, Lyon va confirmer que Bruno Guimaraes est désormais un joueur de Newcastle pour 40 millions d’euros et 8 millions d’euros de bonus. Après la visite médicale et l’engagement du milieu de terrain français, le club rhodanien va continuer son mercato avec la venue d’un ou deux renforts. Tandis que l’OL avance toujours ses pions dans le dossier Giovani Lo Celso, la concurrence de Villarreal a poussé l’actuel 11e de Ligue 1 à penser à d’autres solutions. Et après l’échec des négociations entre Tottenham et le PSG pour Tanguy Ndombélé, Jean-Michel Aulas aurait pris contact avec Daniel Levy, son homologue des Spurs, afin de savoir si l’ancien joueur de Lyon pourrait éventuellement faire l’objet d’un prêt de six mois jusqu’à la fin de la saison.

Le salaire de Ndombélé est un souci pour Lyon

De son côté, Tanguy Ndombélé n’aurait pas dit non à l’OL, l’essentiel étant pour lui de retrouver du temps de jeu, ce qu’il ferait à Lyon en remplaçant poste pour poste Bruno Guimaraes. Sur le plan salarial, le dossier sera évidemment lourd pour l’Olympique Lyonnais puisque le milieu de terrain de 25 ans gagne près de 600.000 euros par mois à Tottenham, et le club londonien souhaite que celui-ci soit pris en charge par le club qui accueillera Ndombélé. Cependant, on connaît Jean-Michel Aulas et il a souvent réussi à retourner la situation dans des négociations qui semblaient perdues d’avance. Il reste moins de deux jours à l'OL pour finaliser tout cela, Peter Bosz souhaitant des renforts. Il faudra ensuite revenir au terrain avec mardi soir la très attendue réception de l'OM dans un match qui vaudra beaucoup plus que trois points.