OL : Le nouvel OM explosera le budget de Lyon, qu'en pense Aulas ?

Dans : OL.

Mohamed Ajroudi continue de vendre du rêve pour les supporters marseillais, même si bien évidemment, avec les nombreuses annonces de ces derniers jours, la prudence reste de mise.

Car dans le concret, les discussions seraient simplement sur le point de débuter entre les porteurs du nouveau projet, et le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt. Ce dernier a déjà prévenu que le club n’était pas à vendre. Si cela devait être le cas, l’offre sera-t-elle à la hauteur des belles paroles du Franco-Tunisien ? Car ce dernier envoie du lourd à tous les niveaux, se lançant même dans une prévision du futur budget de l’OM, qui sera selon lui plus du niveau « PSG » que du niveau « OL ». Reste à savoir ce qu'en pense Jean-Michel Aulas.

« Bien sûr. Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe. Niveau budget, ce serait plus proche du PSG que de Lyon. Ce n’est pas une question de chiffre ou de montant mais d’hommes capables d’apporter leur compétence. Mais nous serons là pour faire face », a dévoilé Mohamed Ajroudi dans les colonnes du Figaro, avant d’en dire un peu plus les investisseurs qui sont derrière l’apport de ces fonds. Selon l’homme d’affaire, on ne retrouve pas le Prince d’Arabie Saoudite, mais plutôt des entreprises saoudiennes, émiraties, et même une société israélienne. Un melting-pot annoncé comme solide financièrement, même s’il faudra juger cela sur pièces quand l’offre de rachat va concrètement être formulée à Frank McCourt.